В Украине задолженность по зарплате превысила 2,4 миллиарда
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2018 года увеличилась на 2,1% по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2,474 миллиарда гривень.
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Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным ведомства с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 4,4%
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая составила 1,325 миллиарда гривень (103,7% по сравнению с 1 апреля 2018 года).
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.
Как сообщал УНИАН,средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 27,3% и составила 8 480 гривень.