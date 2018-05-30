Курс валют на завтра: валюта снова подорожает

Официальный курс НБУ на 31 мая: 100 USD – 2613,5817 гривни; 100 EUR – 3040,1182 гривни; 10 RUR – 4,1755 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2613,5817 (30 мая – 2609,8943)

100 EUR – 3040,1182 (30 мая – 3016,5158)

10 RUR – 4,1755 (30 мая – 4,1664)

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Как сообщал УНИАН, 30 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,13 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,22/30,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4107/0,4214 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1358 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 461,10 миллиона долларов.