Агентство S&P ухудшило прогноз роста ВВП России в 2015 году

Рост ВВП России в 2014 году, согласно уточненным прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, составит 0,3%, в 2015 году - 0,6%, заявил старший директор S&P Кристиан Эстерс в рамках конференции Standard & Poors "Россия в новых экономических реалиях", сообщает Прайм.

Предыдущий прогноз агентства по росту российского ВВП на 2014 год, опубликованный в начале октября, также составлял 0,3%, при этом на 2015 год прогноз был более оптимистичным и составлял 1,1%.

Эстерс отметил, что такой рост возможен в случае реализации оптимистичного сценария для российской экономики, в рамках которого средняя стоимость нефти Brent будет около уровней 90 долларов, что является долгосрочным прогнозом агентства цен на нефть указанной марки.

Читайте такжеНефть перед заседанием ОПЕК снова стоит меньше $80"И если мы не увидим дополнительных санкций в отношении России", - добавил он.

Эксперт также отметил, что положительный вклад в рост ВВП может внести импортозамещение.

В октябрьском докладе эксперты агентства также ссылались на потенциал импортозамещения, отмечая, что улучшению прибыльности экспортно ориентированных отраслей должно способствовать ослабление российской валюты.

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