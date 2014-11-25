НБУ может отказаться от индикативного валютного курса, действующего с сентября

Национальный банк Украины продолжит проведение аукционов для поиска равновесного курса, однако в ближайшее время рассмотрит возможность перехода к традиционным голландским аукционам на валютном рынке и отмены практики применения индикативного валютного курса, действующей с сентября этого года.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой на очередном совещании с руководителями 40 крупнейших банков 24 ноября.

По информации НБУ, банкиры рассмотрели предложения Независимой ассоциации банков Украины о прекращении проведения валютных аукционов как малоэффективного, по мнению ассоциации, механизма поиска равновесного курса.

«Указанное предложение НАБУ не нашло поддержки среди присутствующих. Большинство банкиров призвали Национальный банк продолжать практику проведения ежедневных аукционов по продаже иностранной валюты», - говорится с сообщении.

Как сообщается, глава НБУ поддержала предложение продолжить проведение ежедневных аукционов, но отметила, что банки должны указывать реальные котировки валют, чтобы не препятствовать поиску равновесного курса гривни.

«Вскоре Национальный банк Украины рассмотрит возможность перехода к форме традиционного голландского аукциона и отмены индикативного курса», - отмечается в сообщении со ссылкой на заявление Гонтаревой.

Напомним, Национальный банк Украины с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме для стабилизации валютного рынка и остановки стремительной девальвации гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.

По итогам проведенного аукциона регулятор ежедневно размещает информацию об индикативном курсе гривни к иностранным валютам, чтобы банки могли использовать этот курс как ориентир для проведения операций на валютном рынке.

Читайте такжеНацбанк сегодня продавал банкам доллары по 15 грнКак сообщал УНИАН, Независимая ассоциация банков Украины вчера, 24 ноября, предложила Нацбанку отменить проведение валютных аукционов. По мнению ассоциации, проведение аукционов, не удовлетворяющих даже 1% отложенного спроса на валюту, только увеличивает этот спрос, а полученный курс не отражает рыночный или взвешенный. В результате, большинство экспортеров не торопятся заводить экспортную выручку в Украину, пытаясь проводить расчеты за ее пределами, или используют различные схемы расчетов, на которые банки не могут повлиять.

Кроме того, банкиры отметили, что наличие различных договоренностей о валютном курсе является негативным сигналом для бизнеса, и ухудшает ожидания роста курса выше «договорного».