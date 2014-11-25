Нацбанк укрепил официальный курс до 15 гривень за доллар
На сегодняшнем валютном аукционе НБУ также продавал банкам доллары по курсу 15 гривень.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 25 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1500.7932 грн (с 14.00 24 ноября – 1506.0794);
100 евро – 1862.4844 (с 14.00 24 ноября – 1870.8518);
10 российских рублей – 3.3511 (с 14.00 24 ноября – 3.2889).
Читайте такжеНБУ может отказаться от индикативного валютного курса, действующего с сентябряКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0073 грн/долл.
Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме для стабилизации валютного рынка и остановки стремительной девальвации гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.