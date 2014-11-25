Нацбанк укрепил официальный курс до 15 гривень за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 25 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1500.7932 грн (с 14.00 24 ноября – 1506.0794);

100 евро – 1862.4844 (с 14.00 24 ноября – 1870.8518);

10 российских рублей – 3.3511 (с 14.00 24 ноября – 3.2889).

Читайте такжеНБУ может отказаться от индикативного валютного курса, действующего с сентябряКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0073 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме для стабилизации валютного рынка и остановки стремительной девальвации гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.