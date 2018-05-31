В Нацбанке рассказали, когда ожидать снижения инфляции

Уже в этом году регулятор намерен снизить инфляцию до однозначного уровня.

Национальный банк Украины планирует снизить и стабилизировать инфляцию на уровне 5% в среднесрочной перспективе, в том числе до однозначного уровня - уже в этом году.

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, открывая ежегодную исследовательскую конференцию, совместную с Национальным банком Польши.

"Мы уверенно идем к цели - снижение и стабилизация инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе. Если 2015 год мы завершили с инфляцией более 40%, сейчас она находится на отметке 13%. Уже в этом году она снизится до однозначного уровня, в середине следующего - войдет в целевой диапазон, а в 2020 - выйдет на уровень 5%", - сказал он.

Смолий подчеркнул, что Нацбанк и правительство объединяет общее видение относительно доминирования монетарной политики над фискальной для постепенного снижения инфляции.

Он напомнил, что до 2015 года монетарная политика в Украине подчинялась целям правительства, и центральный банк был вынужден придерживаться мягкой политики для обеспечения общегосударственных потребностей.

"Лишь в 2014 году, когда наша страна страдала от развертывания военного конфликта на востоке и наслоения экономического, валютного и банковского кризисов, Национальный банк профинансировал почти 40% сводного бюджета страны", - отметил глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что такая практика была неприемлемой и становилась на пути реализации регулятором цели по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, как и месяцем ранее.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.