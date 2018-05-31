Дефицит внешней торговли Украины с начала года вырос на 24%

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,3 раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-марте 2018 года сведен с дефицитом на уровне 2,155 миллиарда долларов, что на 23,8% выше дефицита за январь-апрель 2017 года на уровне 1,74 миллиарда долларов.

Читайте такжеЭкспорт украинских товаров с начала года вырос на 10%

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 31% - до 2,433 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 1,5 раза - до 278 миллионов долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.