Платежный баланс Украины вышел в плюс на $18 миллионов

В апреле платежный баланс сведен с профицитом 290 миллионов долларов.

Профицит платежного баланса Украины за январь-апрель 2018 года составил 18 миллионов долларов, что 21 раз ниже профицита за январь-апрель 2017 года на уровне 286 миллионов долларов.

Читайте такжеДефицит внешней торговли Украины с начала года вырос на 24%

Как сообщается на сайте НБУ, в апреле платежный баланс сведен с профицитом 290 миллионов долларов, что в 3 раза меньше профицита в 970 миллионов долларов в апреле 2017 года.

Согласно сообщению, в апреле 2018 года текущий счет имел положительное сальдо 175 миллионов долларов, с начала года дефицит текущего счета составил 202 миллиона долларов.

По данным НБУ, в апреле по финансовому счету чистый приток капитала снизился до 119 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.