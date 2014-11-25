Fitch назвало страны, которые больше всего пострадают от дешевой нефти

Наибольшие риски от снижения цен на нефть накладываются на кредитные профили стран, имеющих дефицит бюджета и заложивших в бюджет высокие цены на нефть: Бахрейн, Ангола, Венесуэла и Эквадор, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, сообщает Прайм.

Низкие цены на нефть повлияют на состояние бюджета и платежного баланса большинства стран, что в свою очередь повлияет на их суверенные кредитные показатели.

Читайте такжеОПЕК может разрешить Ираку, Ирану и Ливии не снижать добычу нефти - СМИПри этом наименее подвержены риску снижения нефтяных котировок Кувейт, Абу-Даби и Норвегия. В этих странах производство нефти на душу населения больше, поэтому им требуется направлять меньше нефтяной выручки на потребности населения, учитывая заложенные в бюджете невысокие цены на нефть. Кроме того, в этих странах за последние годы были созданы профициты бюджета и платежного баланса, что также снижает влияние дешевой нефти на кредитные риски данной категории стран.

Читайте такжеРоссии из-за роста военных расходов и санкций уже нужна нефть не дешевле $115В третью категорию Fitch выделяет страны, для которых дешевая нефть создает риски сокращения бюджетных профицитов и профицитов платежного баланса вплоть до дефицита бюджетов этих стран в 2015 году. Сохранение нефтяных котировок на низком уровне в 2015 году может оказать давление на рейтинги таких стран, к числу которых Fitch относит Саудовскую Аравию и Россию.

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