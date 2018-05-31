В НБУ назвали сроки принятия закона об антикоррупционном суде

Только после этого возможен приезд миссии МВФ для очередного пересмотра программы.

Национальный банк Украины ожидает в июне принятия Верховной Радой закона об антикоррупционном суде, допуская, что после этого возможен приезд в Киев миссии Международного валютного фонда для очередного пересмотра программы.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Мы ожидаем, что закон об антикоррупционном суде буде принят в июне месяце, и после этого начнется процесс приезда миссии и пересмотра программы", - сказал он.

Глава НБУ напомнил, что для очередного пересмотра программы после приезда миссии также потребуется время, чтобы собрался Совет директоров МВФ для принятия решения по Украине.

"Как только Украина выполнит свои обязательства – миссия приедет. И мы будем ждать заседания Совета директоров", - добавил он.

По словам Смолия, он планирует летний отпуск в конце июля – начале августа, но готов его перенести, если будет потребность подписать обновленный меморандум с МВФ.