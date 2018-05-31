Украина может занять средства на внешнем рынке без транша МВФ – Смолий

Но в таком случае стоимость заимствований будет выше, а объем – ниже.

Украина может занять средства на рынке внешних заимствований без получения очередного транша кредита Международного валютного фонда, однако их стоимость будет выше предыдущих, а объемы – ниже заявленных.

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Такое мнение журналистам высказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Безусловно, внешние привлечения есть в программе правительства. По моему мнению, это будут несколько более дорогие привлечения, чем были предыдущие. И объемы могут быть ниже, чем заявлены", - сказал Смолий, отвечая на вопрос, предусматривает ли альтернативный сценарий - без получения очередного транша МВФ – выход Украины на рынок внешних заимствований.

При этом Смолий отметил, что в рамках такого сценария регулятору придется применять более жесткую политику для сдерживания инфляции. "Если будет усиливаться инфляционное давление, безусловно, Национальный банк будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Будет вводить определенные ограничения для сдерживания возможного оттока капитала", - добавил глава НБУ.

В то же время, он выразил надежду, что такой сценарий не будет реализован, и Украина выполнит обязательства для получения следующего транша, а программа с МВФ будет продолжена.