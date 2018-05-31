Новая программа МВФ станет доступна Украине не ранее 2020 года - НБУ

По словам Смолия, Фонд не начнет новую программу в период выборов в Украине.

Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не ранее 2020 года в связи с проведением в 2019 году в нашей стране президентских и парламентских выборов.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Потому, в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая потребность", - сказал глава НБУ.

По его словам, новая программа продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы. "Я считаю, что да. Нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина на себя брала", - добавил Смолий.

При этом он подчеркнул, что выполнение этих условий важно не для получения траншей МВФ. "Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост», - пояснил глава НБУ.