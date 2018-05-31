Fitch подтвердило рейтинги 5 крупных украинских банков

Подтверждение долгосрочных рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти украинских банков с иностранным капиталом на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Читайте такжеВ НБУ назвали реальную причину банковского кризиса

Как сообщается на сайте агентства, в том числе подтвержден рейтинг "Креди Агриколь Банка", "ПроКредит Банка", "Правэкс-банка", "Альфа-Банка" (Украина) и "Укрсоцбанка".

Агентство отметило, рейтинги "Укрсоцбанка" отозваны по коммерческим причинам.

"Подтверждение долгосрочных рейтингов дефолта эмитента отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной и иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.