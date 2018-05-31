Министр финансов пожаловался послам G7 на Порошенко и Гройсмана

Данилюк также затронул вопрос назначения главы Фискальной службы, а также назначения заместителя министра финансов.

Министр финансов Александр Данилюк обратился к послам "Большой семерки" с письмом, в котором сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра приближенных к президенту людей, а премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.

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Соответствующее письмо Данилюка послам G7 опубликовала на своем сайте "Экономическая правда".

«Хочу проинформировать вас о конфликте между премьер-министром и мной, который возник публично в ходе заседания Кабинета министров сегодня (дата в тексте письма не указана – УНИАН). Я намерен избежать возможных двусмысленностей или манипуляций", - говорится в письме.

По словам министра, президент пытался назначить человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина - сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

"Я настаивал на назначении Яны (советник министра Яна Бугримова – УНИАН) более двух лет – с первых дней работы в министерстве. Президент решительно проталкивал лоббируемых Кононенко/Южаниной людей: настаивал на Уманском, позже – на Воробей, угрожая блокировать моих кандидатов в случае моего несогласия", – указывается в письме.

Министр финансов также затронул вопрос назначения главы Государственной фискальной службы.

"Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом", - говорится в тексте письма.

В письме указано, что Данилюк предложил Гройсману подать в парламент просьбу об его отставке с поста министра финансов.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, чем занимается Минфин, особенно сейчас...», - сказал Данилюк. После этих слов трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров прервалась.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал реакцию министра финансов Александра Данилюка на отсутствие в повестке дня заседания правительства 23 мая вопроса о назначении его заместителем Яны Бугримовой странной и непредсказуемой. По словам премьера, для подобной эмоциональной реакции не было никаких поводов.

После указанного заседания правительства в СМИ появилась информация относительно решения Кабмина переподчинить ГФС в управление правительства вместо Минфина.