Кадровые перестановки в правлении банка закончатся в июле - НБУ

14:15, 31 мая 2018
Финансы
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К июлю Нацбанк закончит кадровые перестановки в своем правлении / фото УНИАН

Национальный банк Украины ожидает завершения кадровых перестановок в своем правлении, включая назначение нового заместителя и первого заместителя главы регулятора, в июле.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, новый кандидат на пост замглавы НБУ подал документы для прохождения специальной проверки, которая может занять две-три недели, и эта кандидатура будет представлена на рассмотрение совета НБУ вместе с кандидатурой на пост первого заместителя. "Это может быть в июле месяце", - сказал он.

Глава НБУ не назвал кандидата на пост своего первого заместителя, отмечая, что это будет один из действующих заместителей.

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Теги: #глава Нацбанка