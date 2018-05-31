Кадровые перестановки в правлении банка закончатся в июле - НБУ

В этот период возможно принятие соответствующего решения совета НБУ.

Национальный банк Украины ожидает завершения кадровых перестановок в своем правлении, включая назначение нового заместителя и первого заместителя главы регулятора, в июле.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, новый кандидат на пост замглавы НБУ подал документы для прохождения специальной проверки, которая может занять две-три недели, и эта кандидатура будет представлена на рассмотрение совета НБУ вместе с кандидатурой на пост первого заместителя. "Это может быть в июле месяце", - сказал он.

Глава НБУ не назвал кандидата на пост своего первого заместителя, отмечая, что это будет один из действующих заместителей.