Нацбанк не будет повышать учетную ставку

Национальный банк Украины не считает целесообразным повышать учетную ставку до уровня прогнозируемой инфляции, что, по мнению банкиров, может сдерживать повышенный спрос на валюту, обеспеченный относительно дешевыми гривневыми кредитными ресурсами.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги совещания в НБУ с руководителями 40 крупнейших банков в Украине 24 ноября.

По информации регулятора, банкиры рассмотрели предложения Независимой ассоциации банков Украины о повышении учетной ставки Национального банка до уровня показателя инфляции. «При обсуждении этих предложений отмечалось, что недавно Национальный банк уже повысил учетную ставку с 12,5% до 14%, поэтому не считает целесообразным повышать ее сейчас», - говорится в сообщении.

Регулятор обосновывает свою позицию тем, что ставки рефинансирования банков находятся на достаточно высоком уровне. «Ставка, устанавливаемая при проведении еженедельных тендеров по предоставлению кредитов рефинансирования под залог ОВГЗ, сейчас на уровне 19-20%, а ставка по стабилизационным кредитам составляет 21% (полторы учетной ставки Нацбанка) и находится в рамках инфляции, которая с начала года составила 20,4%», - отмечается в сообщении.

Напомним, Нацбанк с 13 ноября повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%, объясняя свое решение ускорением инфляции и нарушением равновесия на валютном рынке.

В то же время, регулятор оставил без изменений ставку по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами – на уровне 17,5% годовых, и ставку по однодневным депозитным сертификатам – на уровне 7,5% годовых.

До этого в текущем году регулятор повышал уровень учетной ставки дважды на 3 п.п. - до 12,5% в июле и до 9,5% в апреле. Вслед за повышением учетной ставки Нацбанк в таких же пределах повышал ставки рефинансирования.

Читайте такжеНБУ может отказаться от индикативного валютного курса, действующего с сентябряКак сообщал УНИАН, Независимая ассоциация банков Украины предложила Нацбанку повысить учетную ставку до уровня прогнозной инфляции, которая, по оценкам НБУ, ускорится до конца года до 25%, что вдвое больше текущего уровня ставки. По мнению банкиров, это позволит снизить денежную массу и спекулятивный спрос на валюту.