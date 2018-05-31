НБУ хочет расширить функции системы идентификации граждан BankID

Нацбанк предлагает использовать BankID для получения гражданами административных, банковских, коммерческих и других услуг.

Национальный банк Украины предлагает расширить возможности использования своей системы для электронной дистанционной идентификации граждан BankID для получения клиентами банков административных, банковских, коммерческих и других услуг.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на соответствующий проект постановления, для этого нужно урегулировать взаимоотношения между банками и регулятором, расширить возможности дистанционной идентификации и обновить требования к защите информации в системе BankID.

Регулятор напомнил, что сейчас с помощью системы BankID можно получать только административные услуги, но обновление позволит использовать ее как один из инструментов идентификации для предоставления банковских услуг и дистанционного открытия счетов для новых клиентов.

Кроме того, коммерческие компании смогут предоставлять услуги клиентам банков дистанционно, например, для абонентов мобильных операторов.

Нацбанк отметил, что на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 млн платежных карт, с помощью которых клиенты могут быть идентифицированы, а система BankID может стать самым массовым средством для дистанционной идентификации при подключении к ней банков.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.