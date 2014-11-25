Банкиры просят отложить до февраля переход на новый режим обслуживания крымчан

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) просит Национальный банк Украины установить переходный период до 1 февраля 2015 года для перехода к новому режиму обслуживания счетов крымчан, которые были открыты до вступления в силу закона о создании свободной экономической зоны «Крым».

По информации ассоциации, требования постановления НБУ о применении валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории СЭЗ «Крым» уже привело к многочисленным конфликтам банков с клиентами и технических проблем банков.

НАБУ предлагает разработать отдельный порядок работы банков с субъектами Крыма и соответствующие изменения в нормативные акты НБУ, чтобы урегулировать ряд проблемных вопросов.

В том числе, ассоциация подчеркивает, что изменение статуса резидентности предусматривает закрытие старых счетов и открытие новых, что требует предоставления личного заявления клиента в банк.

Кроме того, прекращение услуг банка, предусмотренных договором, может стать невозможным вследствие изменения статуса резидентности клиента, что может привести к вынужденному нарушению банком условий договора.

Вместе с тем, постановление НБУ не устанавливает период, в течение которого можно внести изменения в действующие договоры или расторгнуть их, а также не определяет сроки закрытия счетов и механизмы возврата средств.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Постановлением НБУ №699 от 3 ноября Нацбанк приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны «Крым», к нерезидентам, а также запретил привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины.