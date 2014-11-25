НБУ может снизить размер обязательных резервов по валютным вкладам и увеличить по гривневым

Правление Национального банка Украины на этой неделе планирует рассмотреть вопрос снижения норм обязательных резервов для банков по валютным вкладам и увеличения этих норм по вкладам в национальной валюте.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги совещания в НБУ с руководителями 40 крупнейших банков 24 ноября.

По информации НБУ, банкиры рассмотрели предложения Независимой ассоциации банков Украины о повышении требований к обязательным резервам банков для снижения повышенного спроса на валюту.

«Что касается обязательных резервов, то регулятор планирует уменьшить размер резервов по валютным вкладам и увеличить размер обязательных резервов по остаткам в национальной валюте. Эти вопросы планируется рассмотреть на заседании правления Национального банка Украины на этой неделе», - говорится в сообщении.

Напомним, Нацбанк с 19 августа ввел норму, обязывающую банки хранить 20% обязательных резервов на отдельном счете в НБУ, повысив возможности банков в управлении ликвидностью.

В текущем году регулятор дважды пересматривал нормативы резервирования для банков, в том числе снизил минимальный объем резервирования средств на отдельном корсчете до 20%.

В то же время регулятор лишил возможности «освободить» 20% резервов банки, отнесенные к категории проблемных, имеющие задолженность перед НБУ и находящиеся под наблюдением куратора НБУ.

Читайте такжеНацбанк не будет повышать учетную ставкуКак сообщал УНИАН, Независимая ассоциация банков Украины предложила Нацбанку увеличить процент обязательных резервов в Нацбанке по гривневым ресурсам банков, что позволит снизить денежную массу и снизить спекулятивный спрос на валюту. Одновременно НАБУ предлагает оказать целевую поддержку отдельным системным банкам, которые могут испытать ухудшение ликвидности, с одновременным ограничением активных операций этих банков.