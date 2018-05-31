Переподчинение Фискальной службы Кабмину: министр финансов назвал решение незаконным

Данилюк отметил, что Минфин формирует политику работы Государственной Фискальной службы и соответственно орган, который выполняет эту политику, должен находиться в координации министерства.

Министр финансов Александр Данилюк считает незаконным решение, принятое Кабинетом министров, о переподчинении Фискальной службы напрямую правительству, минуя Министерство финансов.

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Об это сообщил Данилюк в ходе публичной дискуссии с представителями бизнеса.

«Это решение было незаконно принято Кабмином с нарушением регламента. Оно не было опубликовано, и я думаю, что и не будет. Это не соответствует системе общегосударственного управления», - сказал министр.

Он отметил, что министерство финансов формирует политику работы ГФС, и соответственно орган, который выполняет эту политику, должен находиться в координации министерства.

«Я не знаю, что за этим стоит, но концентрация стольких полномочий в одних руках - это неправильно. В первую очередь, мы должны думать о государстве», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк обратился к послам "Большой семерки" с письмом, в котором сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра приближенных к президенту людей, а премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.

Данилюк на заседании правительства 23 мая обратился к премьер-министру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем по направлению реформирования ГФС Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

Гройсман назвал реакцию министра финансов Данилюка на отсутствие в повестке дня заседания правительства 23 мая вопроса о назначении его заместителем Бугримовой странной и непредсказуемой. По словам премьера, для подобной эмоциональной реакции не было никаких поводов.

После указанного заседания правительства в СМИ появилась информация относительно решения Кабмина переподчинить ГФС в управление правительства вместо Минфина.