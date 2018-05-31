Кабмин придумал, как улучшить борьбу с отмыванием незаконных доходов

Госфинмониторинг в 2017 году передал в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн.

Кабинет министров Украины утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

В частности, меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, обеспечение более тесного международного сотрудничества, применение целевых финансовых санкций, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, ранее в комитете MONEYVAL отмечали, что что в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма принятые в Украине меры уже имели положительный эффект, но необходимы изменения в законодательство.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн.