Министр финансов Данилюк заявил, что не собирается подавать в отставку
17:39, 31 мая 2018Финансы
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Данилюк отметил, что его отставки хотят те, кому мешает позиция министра и его команды по борьбе с коррупцией, прозрачному возмещению НДС, уменьшению финансирования Генеральной прокуратуры.
Данилюк не собирается подавать в отставку / фото УНИАН
Министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о своём желании подать в отставку.
Об этом он сообщил в ходе публичной дискуссии с бизнесом.
«От меня никогда не звучало, что я собираюсь подавать в отставку. Подавая в отставку, я помогаю тем, кто хочет от меня избавиться», - сказал он.
Данилюк отметил, что его отставки хотят те, кому мешает позиция министра и его команды по борьбе с коррупцией, прозрачному возмещению НДС, уменьшению финансирования Генеральной прокуратуры.
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