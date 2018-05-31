Министр финансов Данилюк заявил, что не собирается подавать в отставку

17:39, 31 мая 2018
Финансы
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Данилюк не собирается подавать в отставку / фото УНИАН

Об этом он сообщил в ходе публичной дискуссии с бизнесом.

«От меня никогда не звучало, что я собираюсь подавать в отставку. Подавая в отставку, я помогаю тем, кто хочет от меня избавиться», - сказал он.

Данилюк отметил, что его отставки хотят те, кому мешает позиция министра и его команды по борьбе с коррупцией, прозрачному возмещению НДС, уменьшению финансирования Генеральной прокуратуры.

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Теги: #отставка#Минфин#Данилюк