Глава Morgan Stanley назвал нелепыми предсказания Сороса о новом мировом кризисе

Ситуация в Италии вызвала суматоху на рынках, но в итоге доллар и доходность казначейских облигаций продолжат расти, считает глава ​Morgan Stanley. Пока предсказания о грядущем кризисе выглядят «нелепо».

Глава ​Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что предсказания инвестора Джорджа Сороса о грядущем мировом кризисе являются нереалистичными.

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Об этом он заявил в эфире Bloomberg, передает РБК.

«Честно говоря, я думаю, что это нелепо, — сказал Горман. — Мне вовсе не кажется, что (для Евросоюза) существует экзистенциальная угроза».

По мнению Гормана, инвесторам следует внимательно следить за суматохой на рынках, вызванной кризисом в Италии и падением доходности казначейских облигаций США ниже 3%. Однако 10-летние облигации продолжат расти, увлекая за собой доллар, уверен глава Morgan Stanley.

Доходность повысится за счет действий Федеральной резервной системы, которые Горман считает «невероятно последовательными». По его оценке, ФРС поднимет базовую ставку четыре раза в этом году. Поведение рынков могло бы стать предупредительным знаком о существовании проблемы, что вынудило бы Федеральную резервную систему остановиться, но Горман считает, что это все же не случится.

Ранее Джордж Сорос высказал предположение, что миру грозит крупный финансовый кризис. Рост курса доллара, бегство капитала с развивающихся рынков, срыв «ядерной сделки» с Ираном и ухудшение отношений США и Евросоюза окажут негативное влияние на мировую экономику. «Мы можем увидеть еще один крупный финансовый кризис, — говорил Сорос. — Все, что может пойти не так, пошло не так».

По мнению Сороса, Европа находится в «экзистенциальной опасности» из-за проблем с миграцией. ​«У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз», — говорил миллиардер.