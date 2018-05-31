Prozorro подсчитала экономию бюджетных денег от использования системы – 50 миллиардов

Общее количество проведенных закупок составило 1,97 млн, а среднее количество участников торгов - 2,34 на каждый тендер.

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, составила 50,15 млрд грн.

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Соответствующая информация опубликована в модуле бизнес-аналитики Prozorro.

При этом общее количество проведенных закупок составило 1,97 млн, а среднее количество участников торгов - 2,34 на каждый тендер.

Больше всего тендеров в Prozorro провели Киевская городская государственная администрация (более 172 тыс.), Министерство инфраструктуры (83 тыс.), Министерство образования и науки (70 тыс.), Днепропетровская областная государственная администрация (59 тыс.), а также Мариупольская областная государственная администрация (47 тыс.).

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 млрд грн.

По словам президента Украины Петра Порошенко, экономия от использования системы в 2017 году составила 27 млрд грн.