Данилюк объяснил, почему пожаловался послам G7 на президента и премьера

Министр финансов объясняет свое письмо послам G7 о конфликте с назначением его заместителя отсутствием нормального диалога с властями.

Министр финансов Александр Данилюк объясняет свое письмо к послам "Большой семерки", в котором он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра приближенных к президенту людей, а премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост, отсутствием возможностей для нормального диалога.

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Об этом он сообщил в ходе публичной дискуссии с бизнесом.

«Относительно письма, да я его написал. Я исчерпал возможности для нормального диалога. Хотелось бы, чтобы в команде все решалось иначе», - сказал министр.

Он отметил, что настаивает на праве министра финансов самому формировать свою команду.

«У меня должна быть команда, которая выполняет задачи, которые ставит парламент и премьер-министр. Иначе система управления не работает», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк обратился к послам "Большой семерки" с письмом, в котором сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина - сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже - заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.

Данилюк на заседании правительства 23 мая обратился к премьер-министру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, которой занимается Минфин, особенно сейчас...», - сказал Данилюк. После этих слов трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров прервалась.

Гройсман назвал реакцию министра финансов Данилюка на отсутствие в повестке дня заседания правительства 23 мая вопроса о назначении его заместителем Бугримовой странной и непредсказуемой. По словам премьера, для подобной эмоциональной реакции не было никаких поводов.

После указанного заседания правительства в СМИ появилась информация относительно решения Кабмина переподчинить ГФС в управление правительства вместо Минфина.