Общественный совет при НБУ предложит правительству ликвидировать «Родовид Банк»

Общественный совет при Национальном банке Украины принял решение обратиться в Министерство финансов и Кабинет министров Украины с предложением ликвидировать «Родовид Банк» с последующей передачей его имущества и ценностей в государственный бюджет, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, общественный совет принял такое решение, поскольку «Родовид Банк» в течение трех лет так и не начал работать как санационный банк, основной задачей которого является проведение работы с активами государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство. В связи с этим общественный совет считает, что «Родовид Банк» как санационный банк нужно ликвидировать.

Читайте такжеМВД арестовало 284 млн гривень, украденных из «Родовид Банка»Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение создать на базе «Родовид Банка» санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.

Для полноценной работы санационного банка требуется внести ряд изменений в законодательство, но неоднократные попытки принять соответствующие законопроекты в Верховной Раде не увенчались успехом.В конце сентября Минфин предложил доработать законодательство, позволяющее работать государственному «Родовид Банку» в качестве санационного финучреждения, либо начать процедуру его ликвидации.

В свою очередь, «Родовид Банк» заявил о готовности к принятию проблемных активов от государственных и рекапитализированных государством банков при условии доработки законодательной базы.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд грн, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка. В январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года банк нарастил убыток в 63 раза - до 297,504 млн грн.