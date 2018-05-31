Ликвидацию банка "Хрещатик" продлили на два года

20:00, 31 мая 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка «Хрещатик» продлевается на 2 года - до 5 июня 2020 года включительно, «Энергобанка» - на 1 год - до 11 июня 2019 года включительно.

Также сообщается, что на соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков – Марины Славкиной в банке «Хрещатик» и Виталия Паламарчука в «Энергобанке».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка «Хрещатик» в июне 2016 года. Банк работал на рынке Украины с 1993 года. Его ключевыми владельцами были Андрей Иванов, Николай Солдатенко и Киевская горгосадминистрация.

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию «Энергобанка» в июне 2015 года. «Энергобанк» работал на рынке Украины с 1991 года. Основным акционером банка была компания Roylance Services Limited LLC (Кипр).

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Теги: #Фонд гарантирования#ликвидация банка