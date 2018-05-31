Американская «дочка» Deutsche Bank попала в список проблемных банков

Американская «дочка» Deutsche Bank, одного из крупнейших инвестбанков мира, попала в список проблемных банков США. Если сложности с положением не будут устранены, управление ею могут взять на себя американские власти.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности.

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Об этом пишет The Financial Times (FT), предает РБК. Активы банка составляют более $42,1 млрд.

Согласно статистике FDIC, которую приводит FT, в первом квартале 2018 года число проблемных банков в США сократилось с 95 до 92. Однако совокупные активы, принадлежащие им, за этот период увеличились с $13,9 млрд до $56,4 млрд. Хотя названия банков не приводятся федеральным агентством, FT отмечает, что стоимость активов возросла на сумму, примерно равную стоимости активов американской «дочки» Deutsche Bank (DB). Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что причиной этого стало включение в список DB взамен исключенных финансовых учреждений.

FDIC отказалась прокомментировать это сообщение, отметив, что не раскрывает названий банков, опасаясь возможного ухудшения их положения. В DB также отказались дать комментарий. В то же время в компании отметили, что конечный ее владелец Deutsche Bank AG имеет хорошие резервы ликвидности и не испытывает проблем с активами. В материнской компании, комментируя внесение «дочки» в список, отметили, что уделяют «особое внимание устранению выявленных недостатков в операционной деятельности в США».

Список проблемных банков США, составляемый FDIC, как отмечает FT, служит индикатором состояния банковской системы Соединенных Штатов. В разгар мирового финансового кризиса в 2009 году число банков в этом списке достигало 884. Рейтинг, на основе которого составляется список, ведется группой экспертов. В том случае, если банку, попавшему в список, не удалось справиться с проблемами в срок, FDIC может взять на себя управление его деятельностью.