Министр финансов рассказал о перспективах налога на выведенный капитал

Минфин поддерживает внедрение налога на выведенный капитал, но настаивает на четком утверждении компенсаторов бюджетных потерь после его введения.

Министерство финансов Украины поддерживает внедрение налога на выведенный капитал для бизнеса вместо налога на прибыль, но настаивает на утверждении четких компенсаторов снижения доходов государственного бюджета на первом этапе его введения.

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Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе публичной дискуссии с представителями бизнеса.

«Позиция Министерства финансов - мы поддерживаем и будем принимать его (законопроект о введении налога на выведенный капитал - УНИАН), но после четкого утверждения компенсаторов», - сказал министр, отметив, что министерство рассчитывает, что закон будет принят в текущем году.

По его словам, министерство работает над поиском компенсаторов.

«Мы над этими компенсаторами работаем, но они не всем понравятся. Я не хочу урезать расходы на медицину, на образование. Я хочу урезать расходы на Генеральную прокуратуру, на экономические подразделения СБУ, а я имею влияние на эти расходы? Это решение СНБО, для меня это просто - «5% закладывай». Так не должно быть, там нужно уменьшать расходы. Это должна быть совместная ответственность», - сказал министр.

Позднее министр добавил, что сомневается в том, что законопроект может быть принят до 1 июля, и в соответствии с Налоговым кодексом не сможет заработать с нового года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.