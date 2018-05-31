Курсы валют на пятницу: евро подорожает на 16 копеек

Официальный курс НБУ на 1 июня: 100 USD – 2612.2310 грн; 100 EUR – 3056.0490 грн; 10 RUR – 4.2120 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2612.2310 (31 мая – 2613.5817)

100 EUR – 3056.0490 (31 мая – 3040.1182)

10 RUR – 4.2120 (31 мая – 4.1755)

В четверг, 31 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,11/26,13 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1223 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 339,7 млн долл.