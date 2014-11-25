Гривня закрыла межбанк на отметке 15,33 за доллар

Во вторник, 25 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 15,03/15,33 грн/долл. против 15,04/15,34 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили более оживленно по сравнению с последними днями и объем купли-продажи валюты превысил 200 млн долл.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,72/19,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,33/0,34 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальный курс до 15 гривень за долларПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,0228 грн/долл., к этому часу было заключено 187 соглашений на 238,41 млн долл.