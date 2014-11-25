Российский рубль теряет веру в нефть и продолжает дешеветь

Курс евро к рублю на Московской бирже по состоянию на 17:55 мск вторника вырос на 1,04 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 57 рублей. Курс доллара к рублю увеличился на 74 копейки до 45,74 рубля, сообщает ТАСС.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 87 копеек до 50,8 рубля.

Как пишет Прайм, во второй половине дня рубль продолжает начавшуюся еще с утра нисходящую коррекцию в результате нервозности игроков в преддверии заседания ОПЕК 27 ноября. Сегодня же запланированы переговоры делегации России и Венесуэлы, на которых стороны обсудят меры по поддержанию цен на нефть. Геополитический фактор также оказывает давление на рынок, в то время как сдерживает ослабление налоговый период.

Читайте такжеРоссии из-за роста военных расходов и санкций уже нужна нефть не дешевле $115"Давление на российскую валюту продолжает оказывать напряженность в Украине, которая может привести к новым санкциям против России уже на ближайшей пленарной сессии Европарламента. Сессия пройдет с 24 по 27 ноября", - говорит эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. Он подчеркивает, что с технической точки зрения пара доллар/рубль еще накануне достигла первой цели коррекции в районе 44,5. В дальнейшем очень многое будет зависеть от заседания ОПЕК. Наиболее вероятным сценарием, по мнению Копейкина, на ближайшие дни остается движение указанной пары в широком боковике.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе прибавляют 0,69% - до 80,22 доллара. Рынки ждут итогов заседания ОПЕК 27 ноября. На настоящий момент ходят слухи о том, что даже если картель в целом примет решение о сокращении добычи, такие страны как Ирак, Иран и Ливия не присоединятся к снижению, так как их добыча уже является ниже потенциально возможной.

"Итоги встречи окажут значимое влияние на динамику сырьевых товаров и российской валюты. Мы считаем, что, если по результатам переговоров, стороны решат сократить добычу нефти, рубль имеет шансы укрепиться до отметки в 43,5 - 43 к доллару. По нефти Brent в среднесроке видим потенциал роста до 84-85 долл за баррель", - прогнозирует аналитик отдела рыночного анализа и консультаций "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

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