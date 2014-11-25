Порошенко хочет вернуть место Украины в Совете директоров ЕБРР, утраченное при Януковиче

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Порошенко поблагодарил ЕБРР за высокий уровень поддержки. «Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк являются одними из крупнейших инвесторов в Украине в сегодняшней чрезвычайно сложной ситуации», – подчеркнул президент. Глава государства отметил положительный опыт привлечения ЕБРР в процесс реформ в Украине.

Чакрабарти сообщил о расширении деятельности банка в Украине, в частности об увеличении ресурсов и механизмов сотрудничества. Количество проектов для Украины выросло вдвое. Он также отметил заинтересованность ЕБРР внедрять более долгосрочные проекты в конкретных секторах украинской экономики с привлечением схем гарантирования кредитов и инструментов содействия реформам.

Порошенко обратил внимание на нужды восстановления инфраструктуры Донбасса и отметил, что в начале года планируется донорская конференция для Украины.

Чакрабарти выразил готовность помочь в организации донорской конференции, подчеркнув важность проведения реформ. «Для доноров и инвесторов важно увидеть воплощение реформ, отход от прошлого и применение лучших практик», – подчеркнул он, добавив, что необходима эффективная борьба с коррупцией и укрепление институтов.

Собеседники уделили значительное внимание реформе банковского сектора, в частности общим усилиям с ЕБРР для построения стабильной банковской системы. Они согласились с необходимостью законодательных изменений, которые бы сделали невозможным злоупотребления в финансовой сфере и ввели бы прозрачные правила игры на финансовом рынке, в частности, кредитования коммерческих банков.

При этом управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж отметил высокий уровень эффективного сотрудничества и взаимопонимания с руководством Национального банка Украины, а также взаимодействия для реформы финансового сектора Украины.

Также собеседники обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере и долгосрочные финансовые механизмы для модернизации украинской газотранспортной системы.

Читайте такжеЕБРР инвестирует в Украину 1 млрд евроВ частности управляющий Директор ЕБРР по вопросам энергетики и природных ресурсов Риккардо Пулити отметил особый потенциал украинского энергетического сектора как в его транзитной, так и в производственной составляющих, в частности в электроэнергетике. Он заявил, что Украина может стать крупным региональным энергетическим хабом.

Порошенко предложил ЕБРР рассмотреть возможность финансовой поддержки и кредитования энергетического сектора в переходный период реформирования.

Директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер сообщил о решении выделить 1,5 млн евро в год для финансирования офиса омбудсмена, который будет заниматься вопросами бизнеса. Этот вопрос необходимо законодательно урегулировать и определиться с кандидатурой.