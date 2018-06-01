Остаток денег на счете Госказначейства в мае вырос вдвое

По сравнению с показателем прошлого года остаток на счете сократился в 3,8 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2018 года составил 11,489 миллиарда гривень, что в 2 раза выше показателя на 1 мая.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 июня 2017 года остаток средств на едином счете сократился в 3,8 раза, по сравнению с показателем на начало текущего года – вырос в 2,25 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 миллиарда гривень, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.