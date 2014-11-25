Долги по зарплате в Украине увеличились до 2,2 млрд гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем на 14,4% - до 2,2 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

С начала года задолженность увеличилась на 193%.

Долги экономически активных предприятий составляют 77% всего объема задолженности, долги компаний-банкротов – 21,1%.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 1,207 млрд грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 251,1 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 122,5 млн грн, в строительстве – 101,2 млн грн. В сельском хозяйстве в октябре задолженность по зарплате составила 19,1 млн грн. Задолженность по зарплате в сфере здравоохранения составила 162,7 млн грн, образования – 180,8 млн грн.

В региональном разрезе наибольшие долги по зарплате накоплены в Донецкой области (944 млн грн), Киевской области (124,6 млн грн) и Харьковской области (118,6 млн грн) областях, наименьший объем задолженности – в Черновицкой области (4 млн грн) и в Закарпатской области (4 млн грн).

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По данным Госстата, средняя сумма долга по заработной плате на каждого занятого гражданина составила на 1 октября 4 930 грн.

В сентябре задолженность по заработной плате выросла на 35,3% и составила 1,93 млрд грн.