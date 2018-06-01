Санкции докатились до Кипра: на острове началась тотальная проверка счетов россиян

Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 000 квалифицированных счетов.

Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США.

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Об этом сообщает Газета.ru.

"С владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета", - говорится в сообщении.

Сотрудники compliance-отделов в кипрских банках стали требовать с отдельных владельцев счетов объяснение причин транзакций за последние 15 лет.

При этом они ввели новую политику в отношении счетов нерезидентов и стали запрашивать объяснительные у граждан России по поводу переводов средств между своими счетами. Теперь каждый клиент кипрских банков по сути должен иметь compliance-историю транзакций.

Издание отмечает, что проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 000 квалифицированных счетов.

Такие требования местные банки ввели после того, как в мае представители Минфина США побывали с визитом на Кипре.

После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) заявил, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.

"Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций", - подчеркивали в RCB Bank, добавляя, что такие ужесточения касаются не только клиентов кипрских банков из России.

Как поясняли в банке, указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы соответствовать требованиям комплаенса. "Например, те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения по характеру сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации", - пояснили в банке.