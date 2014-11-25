Кабмин завтра внесет изменения в госбюджет-2014

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в среду, 26 ноября, внести изменения в государственный бюджет на 2014 год, предусматривающие перераспределение средств по программам финансирования министерств и ведомств, а также решить вопрос привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта реконструкции магистрального газопровода «Уренгой – Помары - Ужгород». Об этом говорится в повестке дня работы правительства.

Кроме того, Кабмин рассмотрит вопросы деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и примет решения по ликвидации ряда консультационных и совещательных органов, созданных правительством, в частности, Межведомственной координационной комиссии по вопросам регионального развития, а также по реорганизации и ликвидации ряда органов центральной исполнительной власти, в частности, Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами.

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Также Кабмин внесет изменения в порядок подготовки и реализации проектов экономического и социального развития страны при поддержке международных финансовых организаций и примет ряд решений в транспортной сфере – рассмотрит план имплементации ряда законодательных актов в железнодорожном транспорте, озвучит критерии и периодичность проверок на морском и речном транспорте, оценит подготовку морского и речного транспорта к работе в осенне-зимний период и утвердит финансовый план Мариупольского морского торгового порта на 2014 год.

В повестке дня работы правительства также вопрос создания территориальных органов Госслужбы по делам геодезии, картографии и кадастра и утверждение порядка и требований к маркировке органических продуктов.

Как ожидается, заседание правительства начнется в 12.00.