Девальвация и дефолт: эксперты спрогнозировали, что ждет Украину без транша МВФ

Украина в ближайшие два года должна выплатить 10 миллиардов долларов, в 2018 году - 2 миллиарда долларов.

Украина в случае отсутствия договоренности с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества и выделении кредитного транша в течение следующих нескольких месяцев столкнется с риском резкой девальвации и дефолта.

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Об этом заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан на презентации результатов исследования о возможности макроэкономического кризиса в Украине.

"Программа с МВФ заканчивается в марте следующего года, а деньги правительства закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы договориться с МВФ и получить транш. Без этого мы будем иметь большой риск резкой девальвации гривни и невыполнения правительством своих внешних обязательств, фактически - дефолта", - сказала она.

Согласно исследованию, Украина в ближайшие два года должна выплатить 10 миллиардов долларов. При этом в 2018 году долговая нагрузка составляет 2 миллиарда долларов, однако на счетах правительства на данный момент находится 1,4 миллиарда долларов. В то же время, в 2019-2021 годах Украина должна будет выплачивать около 6 миллиардов долларов. каждый год. Кроме того, более половины общего долга составляет долг перед официальными кредиторами, включая МВФ, ЕС и США, в связи с чем дефолт по этим обязательствам невозможен.

В свою очередь, ассоциированный профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко отметил, что Украина может столкнуться с тремя различными сценариями. Благоприятный сценарий - власти продолжают сотрудничество с МВФ и цены на сырьевых рынках остаются высокими, что способствует росту экономики. Второй вариант - сотрудничество с МВФ прекращается, но цены на сырьевые товары остаются высокими. В таком случае, в том числе используя инструмент урезания бюджетных затрат, справиться с долговой нагрузкой возможно, однако такая ситуация не будет способствовать ускорению экономического роста. Третий сценарий - Украина не договаривается с МВФ, а на сырьевых рынках происходит падение цен. В таком случае существует риск очередного обвала банковской системы и падения экономики на 10-15%.

"Последний вариант не является маловероятным. Поэтому Украине необходимо бороться за инвестора, сохранить внешний рынок и дружить с МВФ", - подчеркнул Городниченко.

При этом почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил, что в случае отсутствия сотрудничества с МВФ стоимость привлечения финансирования со стороны частных инвесторов вырастет с 7% до 8-12%.

"Для сравнения: если мы возьмем деньги у частного инвестора под 11% годовых, то у МВФ - под 3%. Частный инвестор ничего от нас не требует, МВФ требует реформ, часто украинцам непонятных - как приведение цен на газ к рыночному уровню. Одалживать нужно немало, около 3 миллиардов долларов. Разница в 8% означает 240 миллионов долларов в год, и за следующие пять лет эта сумма превратится в более миллиарда выплат по процентам", - сказал Милованов.

Как сообщал УНИАН, МВФ оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах в 4,5 миллиарда долларов, что превышает поддержку международных партнеров.

По данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 миллиардов долларов.

Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 триллиона в гривневом эквиваленте.

Украина рассчитывает в 2018 году получить транш МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов, после чего привлечь средства на внешнем финансовом рынке, а также получить макрофинансовую помощь ЕС в размере 1 миллиард евро. В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, наряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.