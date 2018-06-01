Нацбанк подсчитал, на сколько гривна укрепилась к доллару в мае

Всего с начала года гривня укрепилась на 0,7%.

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу в мае укрепилась к доллару на 0,5%.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за май, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, с начала года украинская гривня укрепилась к доллару на 0,7%.

Нацбанк объясняет укрепление национальной валюты применением жесткой монетарной политики, а также сохранением благоприятной внешней ценовой конъюнктуры для украинского экспорта.

В то же время, регулятор отмечает, что усиление доллара и ухудшение финансовых условий для стран с развивающимися рынками сказались и на украинском валютном рынке, что проявилось "выходом" части нерезидентов с рынка гривневых облигаций внутреннего государственного займа.

Как следствие, объем чистой покупки валюты Национальным банком в мае сократился до 181 миллиона долларов с 303 миллионов долларов в апреле.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 гривни/доллар и курс на конец года – около 30,1 гривни/доллар.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.