МВФ написал письмо Гройсману: предупредил о возможном срыве транша – СМИ

В нем говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.

Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС.

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Об этом сказано в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена к украинскому правительству, передает Liga.net со ссылкой на источник в Кабмине.

В нем говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнародованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В пресс-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях. Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина. "Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила пресс-служба Гройсмана.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином. "Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.

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Пока ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина. "Если их все же опубликуют Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк обратился к послам "Большой семерки" с письмом, в котором сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина - сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже - заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.

Данилюк на заседании правительства 23 мая обратился к премьер-министру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, которой занимается Минфин, особенно сейчас...», - сказал Данилюк. После этих слов трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров прервалась.

Гройсман назвал реакцию министра финансов Данилюка на отсутствие в повестке дня заседания правительства 23 мая вопроса о назначении его заместителем Бугримовой странной и непредсказуемой. По словам премьера, для подобной эмоциональной реакции не было никаких поводов.

После указанного заседания правительства в СМИ появилась информация относительно решения Кабмина переподчинить ГФС в управление правительства вместо Минфина.