Компания Business Gathering планирует провести в 2015 году 12 инвестфорумов

По ее информации, в рамках проведения форумов планируется провести презентацию инвестиционных бизнес-проектов украинских предпринимателей перед представителями международных компаний, финансовых организаций и пр. При этом, по словам Баклан, планируется представить бизнес-проекты как крупных украинских компаний, так и представителей малого и среднего бизнеса. По информации главы организационного комитета, стоимость участия в форуме для юрлиц составит 20-50 долл., регистрация участников начнется в декабре.

Как отметила директор Киевского областного центра по инвестициям и развитию Юлия Рыбак, сегодня иностранных инвесторов интересуют в Украине прежде всего агросектор, IТ-сфера, энергоэффективность. По ее словам, проведение реформ, борьба с коррупцией, создание независимой судебной системы позволит увеличить инвестиционную привлекательность страны. Рыбак также отметила, что осуществление проекта «Украинский инвестиционный диалог» позволит обеспечить постоянный диалог между представителями власти, инвесторами, бизнесом.

На данное время партнерами компании Business Gathering по осуществлению проекта «Украинский инвестиционный диалог» являются Торгово-промышленная палата Украины, Общественный совет при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, Ассоциация частных инвесторов, ряд компаний, работающих в сфере инвестиций.