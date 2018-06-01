Российские олигархи с начала года обеднели почти на $150 миллионов

Согласно индексу BBI, сильнее всех за пять месяцев сократилось состояние Олега Дерипаски - более, чем вдвое, - до $4,03 миллиарда долларов.

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-май 2018 года уменьшилось на 146,6 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

"Согласно индексу BBI, сильнее всех за пять месяцев сократилось состояние Олега Дерипаски - более, чем вдвое, - до 4,03 миллиарда долларов. В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал") попали под санкции США, после чего бумаги "Русала" и En+ пережили обвальное падение на биржах. В результате Дерипаска смесился уже на предпоследнюю строчку рейтинга - 24-ую", - говирится в сообщении.

Отмечается, что больше всех за тот же период увеличилось состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона - на 2,05 миллиарда, до 18,7 миллиарда долларов (3-е место в рейтинге).

"Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на 338 миллиона долларов - до 20 миллиардов долларов. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на 1,61 миллиарда долларов - до 19,6 миллиарда долларов", - подчеркивает издание.

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После Михельсона в списке идет один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 811 миллионов долларов, и чье состояние теперь оценивается в 18,1 миллиарда долларов (четвертое место). Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 1,93 миллиарда, до 15,7 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг выбыл из лидирующей пятерки, став шестым в рейтинге и потеряв с декабря прошлого года 790 миллионов долларов (состояние оценивается в 15,4 миллиарда). Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на 81,8 миллиона - до 14,6 миллиарда долларов.

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов за январь-май увеличил свое богатство на 1,6 миллиарда долларов, до 14,2 миллиарда. Роман Абрамович и Геннадий Тимченко разбогатели примерно на 1,27 миллиарда каждый, в результате чего первый держит 13,8 миллиарда долларов, второй - 12,4 миллиарда. Бизнесмен Михаил Фридман, напротив, обеднел на 1,36 миллиарда - до 13 миллиардов долларов.