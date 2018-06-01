Минфин может разрешить бизнесу регистрировать расчеты через мобильные

Минфин также разработал проект приказа, в соответствии с которым ведение книги учета расчетных операций можно будет осуществлять в электронном виде.

Министерство финансов разработало проект постановления, в соответствии с которым предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчётов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации.

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Согласно сообщению на сайте министерства, соответствующие проекты актов, которые упрощают использование кассовых аппаратов (РРО) и инициируют пилотный проект по регистрации и эксплуатации новейших моделей, были приняты правительственным комитетом 31 мая и будут вынесены на утверждение правительства на следующей неделе.

Министерство отметило, что пилотный проект позволит исследовать инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций и применение новейших моделей РРО, стимулировать предпринимателей к применению РРО.

Согласно сообщению, Минфин также разработал проект приказа, который упрощает регистрацию РРО и порядок ввода в эксплуатацию, вводит ведение книги учета расчетных операций (КУРО) в электронном виде (освобождает предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков).

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных в Украине кассовых аппаратов в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 7,5%, или на 20 тысяч, и составило 286 тысяч аппаратов.