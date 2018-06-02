Баланс недели: облава на «Газпром», уволенный Вовк и война премьера с министром финансов

Уходящая неделя фонтанировала значимыми экономическими событиями. Одним из самых резонансных стало решение наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» о выплате 41 сотруднику премий на заоблачную сумму 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.

В мае будет выплачено только 20,7 миллиона долларов. Остальные премии работники компании получат в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов.

И, видимо, руководство компании решительно настроено получить в полном объеме причитающийся ему бонус. Так, на уходящей неделе «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга (плюс пеня в 45 миллионов долларов) в зарубежных судах во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Процедуры стартовали в Англии, Швейцарии и Нидерландах.

«Процесс принудительного взыскания перешел в практическую плоскость. Буквально сегодня мы начали обременение акций и других активов «Газпрома», - сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в ходе встречи с президентом Петром Порошенко.

Самое интересное, что «Нафтогаз» положил глаз на акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как написал на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, арест акций этих компаний станет очередным повод для европейских партнеров задуматься о надежности данных маршрутов и самой компании «Газпром».

«Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решение международного арбитража», - добавил он.

В самом же «Газпроме» пока официально ситуацию никак не прокомментировали. В то же время, в компании Nord Stream 2 AG подтвердили получение ордера об аресте акций в связи со взысканием долга «Газпрома». Однако заверили, что данная процедура не окажет влияния на проект «Северный поток - 2».

Эксперты, опрошенные УНИАН, сомневаются в утверждениях Nord Stream 2 AG, отмечая, что если действия «Нафтогаза» и не остановят строительство газопровода, то, как минимум, значительно его затормозят, что выльется в дополнительные расходы для российского газового монополиста. И это при том, что «Газпрому» все равно придется выплатить Украине долг если не деньгами, то трубами от газопроводов или недвижимостью в Европе.

Относительно сложившейся ситуации остается еще очень много вопросов, особенно, учитывая беспрецедентность такого процесса для Украины, но получить какую-то дополнительную информацию у руководства «Нафтогаза» УНАИН пока не удалось.

Правительственные страсти

На уходящей неделе скандал между премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком вышел на международный уровень.

Данилюк обратился к послам «Большой семерки» с письмом, в котором сообщил, что президент Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра приближенных к нему людей, при этом премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру.

«Относительно письма, да я его написал. Я исчерпал возможности для нормального диалога. Хотелось бы, чтобы в команде все решалось иначе», - сказал Данилюк.

Между тем, Гройсман в эфире одного из телеканалов сообщил, что Данилюк уже извинился за письмо и признал его ошибкой. Премьер заявил, что реакция министра была неоправданно эмоциональной, а само письмо - абсолютно неприемлемым. Также глава правительства справедливо отметил, что такие действия подрывают доверие к Украине.

«Тем не менее, это было письмо уже не о Данилюке, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, и является абсолютно необоснованным», - сказал Гройсман.

Кстати, пост замминистра финансов - неединственный камень преткновения чиновников. Яблоком раздора также выступает Фискальная служба, которую Гройсман решил переподчинить напрямую правительству, минуя Минфин.

По словам Данилюка, такое решение противоречит законодательству: «Это решение было незаконно принято Кабмином, с нарушением регламента. Оно не было опубликовано, и я думаю, что и не будет. Это не соответствует системе общегосударственного управления».

«Я не знаю, что за этим стоит, но концентрация стольких полномочий в одних руках - это неправильно. В первую очередь, мы должны думать о государстве», - добавил министр.

Однако, направляя свою депешу, Данилюк вряд ли думал о государстве, а тем более о рядовых украинцах, которые больше всего могут пострадать из-за ссоры двух высокопоставленных чиновников. Ведь ключевой кредитор нашей страны - МВФ, как стало известно в пятницу, уже направил письмо в адрес премьер-министра и предупредил: такие действия могут привести к срыву предоставления Украине очередного транша. Ведущие экономисты страны предупреждают: ситуация в экономике близка к катастрофической. Без сотрудничества с МВФ Украину ждет девальвация и дефолт.

«Программа с МВФ заканчивается в марте следующего года, а деньги правительства закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы договориться с МВФ и получить транш. Без этого мы будем иметь большой риск резкой девальвации гривни и невыполнения правительством своих внешних обязательств, фактически – дефолта», - заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан на презентации результатов исследования о возможности макроэкономического кризиса в Украине.

Кстати, возвращаясь к Данилюку. Надо отдать ему должное. Человек не только избежал люстрации в 2014 году, хотя разрабатывал и курировал экономические реформы при Януковиче, но и занял ключевой пост в государстве и фактически замкнул на себе общение с МВФ. За эти годы Данилюку удалось весьма успешно провести ряд операций и практически всегда выходить сухим из воды. Даже несмотря на то, что к нему есть вопросы по неуплате налогов и незадекларированной недвижимости в Англии.

Очень интересно, что будет дальше. Данилюк добровольно уходить не собирается, а голосов за его отставку, судя по всему, в Верховной Раде не найдется.

Но и Гройсману сидеть за одним правительственным столом с Данилюком тоже неуютно. Ведь министр опозорил его на весь мир. Как, впрочем, и президента.

Финансовая нестабильность

Макрофинансовая стабильность в Украине очень хрупкая – заявил на уходящей неделе МВФ. Фонд оценил дефицит финансирования нашей страны в 2018-2019 годах в 4,5 миллиарда долларов, что превышает выделенную до настоящего времени поддержку международных партнеров.

В текущем году Украина планирует получить макрофинансовую помощь от ЕС в размере 1 миллиард евро, транш МВФ на 1,9 миллиарда долларов, а также выход на рынок внешних заимствований. Это позволит относительно безболезненно пройти выплаты по долгам в этом и следующем году, однако данный план реализуем только при условии продолжения сотрудничества с МВФ.

В финансовом сотрудничестве с ЕС вроде бы все определилось - на уходящей неделе Европейский совет одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиард евро.

Эта сумма будет предоставлена траншами, выделение каждого должно предварять выполнение Украиной определенных условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

Пока главным и вполне логичным условием выделения средств ЕС нашей стране, помимо борьбы с коррупцией, является выполнение программы сотрудничества с МВФ. С чем пока не складывается. Для приезда в Киев миссии Международного валютного фонда нашей стране нужно выполнить хотя бы одно из двух оставшихся требований – повысить цены на газ для населения. Но с этим одни проблемы. Решение перенесли на конец лета, да и закон об Антикоррупционном суде до сих пор не принят.

Одним словом, сотрудничество с МВФ – жизненно важно. Ведь при поддержки Фонда даже выйти на рынок внешних заимствований легче. О чем четко заявил глава Национального банка Яков Смолий, уточнив, что Украина может занять средства на рынке внешних заимствований без получения транша МВФ, но их стоимость будет выше предыдущих, а объемы – ниже заявленных.

Более того, такой сценарий может привести к усилению инфляции, и регулятору придется применять более жесткую политику для ее сдерживания.

«Если будет усиливаться инфляционное давление, безусловно, Национальный банк будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Будет вводить определенные ограничения для сдерживания возможного оттока капитала», - добавил глава НБУ.

Вовку выписали билет

Эпохальным событием уходящей недели стало увольнение президентом главы НКРЭКУ - скандального Дмитрия Вовка, что было продиктовано ранее утвержденным планом ротации членов НКРЭКУ. Он вместе с Русланом Машлякивским оставались последними действующими членами старого состава регулятора.

Дмитрий Вовк был назначен на должность в. и. о. главы НКРЭКУ в конце 2014 года. С июня 2015-го он вступил в полномочия главы регулятора.

Комиссия под его руководством запомнилась украинцам рядом скандальных решений, которые по своей сути являлись рыночными и соответствовали международным обязательствам Украины в многочисленных договоренностях. Однако дьявол кроется в деталях. Именно из-за некоторых из них деятельность комиссии поддавалась критике со стороны экспертного сообщества и игроков рынка, а также привела к полной потере доверия к ведомству.

Так, за время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», которая привела к значительному росту тарифов на электроэнергию.

Также комиссия под его руководством реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а еще приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов.

Вовк считается человеком из окружения президента, недаром он долгое время проработал в структурах, контролируемых или тесно связанных с Порошенко. Поэтому практически ни у кого не было сомнений, что уже бывший глава комиссии в любом случае попадет в новый состав НКРЭКУ, несмотря на то, что по закону не имеет права – не хватает опыта работы в энергетике.

Но последние события показали, что новый состав комиссии, похоже, обойдется без него. Так, еще в апреле конкурсная комиссия, скрепя сердцем, отклонила его кондитеру для участия в конкурсе. Нежелающий покидать уютное кресло главы энергорегулятора, Дмитрий Вовк подал в суд на комиссию по отбору новых членов регулятора, однако на заседание не явился, слушания были отложены на неопределенный срок. Конъюнктура изменилась.

В то же время, на сегодня конкурс по отбору оставшихся двоих членов НКРЭКУ все-таки приостановлен судом из-за иска другого недопущенного к нему кандидата – Антона Гудаченко.

Но становится очевидно, что президент окончательно решил делать ставку на новых членов комиссии, чтобы избежать возможного негативного резонанса с пропихиванием Вовка.

В НКРЭКУ влили независимую кровь

На уходящей неделе президент Петр Порошенко назначил пять новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые впервые в истории Украины были отобраны в результате открытого конкурса.

Новыми членами регулятора стали Александр Фармагей (работал в компании «Укргидроэнерго»), Дмитрий Коваленко («Укрэнерго», Госэнергоэффективности), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ), которую уже сватают на должность главы регулятора.

В первую очередь, президент представил новых членов комиссии представителями МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, заявив, что деятельность НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан Украины и международных партнеров. Порошенко подчеркнул, что полноценная работа эффективного регулятора также важна для проведения в Украине успешной приватизации.

«Несмотря на то, что комиссия должна отобрать еще двоих членов, пять членов – это уже орган, который может работать. Я думаю, что это также очень важно и уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка», - сказал Порошенко.

Действительно, перед обновленным НКРЭКУ стоит тяжелейшая задача - вернуть доверие к регулятору. Не имеет особого значения - сохранит ли обновленная НКРЭКУ курс предыдущего состава комиссии или же начнет очередные кардинальные изменения на энергетическом рынке. Действия регулятора должны быть компетентными и профессиональными, а каждое решение - публичным и полностью обоснованным.

Игорь Орел