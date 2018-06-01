В Украине изменились правила ведения кассовых операций

Нацбанк установил для бизнеса адаптационный период до 30 июня.

Национальный банк изменил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, установив для субъектов хозяйствования переходной адаптационный период до 30 июня 2018 года.

Читайте такжеВ Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №54, в течение этого периода субъекты хозяйствования могут использовать в своей деятельности прежние формы документов, включая формы ведомости на выплату денег, приходного и расходного кассового ордеров, журнала регистрации кассовых документов, кассовой книги, книги учета выданных и принятых наличных и акта о результатах инвентаризации.

За этот период субъекты хозяйствования должны разработать и утвердить порядок оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы.

Также нововведения нормируют особенности оприходования наличности в кассах субъектов хозяйствования, определяют порядок использования книги учета расчетных операций, уточняют порядок расчетов наличными в размере до 50 тыс. грн для физических лиц с субъектами хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов разработало проект постановления, в соответствии с которым предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчётов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации. Соответствующие проекты были приняты правительственным комитетом 31 мая и будут вынесены на утверждение правительства на следующей неделе.