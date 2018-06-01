Сейчас ГФС находится в подчинении Минфина - первый замминистра финансов

Также Минфин по-прежнему согласовывает решения Кабинета министров.

Правительство Украины не выводило Государственную фискальную службу из подчинения Министерства финансов и не исключало Минфин из состава министерств, с которыми согласовываются проекты решений Кабинета министров.

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Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики.

«Ничего у Минфина не забрали, можете не переживать, - ни согласование, ни ГФС», - сказала Маркарова в ответ на утверждение, что Минфин полностью утратил контроль над ГФС.

По ее словам, на сегодняшний день все полномочия Минфина остаются в силе.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк обратился к послам "Большой семерки" с письмом, в котором сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина - сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.

Данилюк на заседании правительства 23 мая обратился к премьер-министру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, чем занимается Минфин, особенно сейчас...», - сказал Данилюк. После этих слов трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров прервалась.

Гройсман назвал реакцию министра финансов Данилюка на отсутствие в повестке дня заседания правительства 23 мая вопроса о назначении его заместителем Бугримовой странной и непредсказуемой. По словам премьера, для подобной эмоциональной реакции не было никаких поводов.

После указанного заседания правительства в СМИ появилась информация относительно решения Кабмина переподчинить ГФС в управление правительства вместо Минфина.