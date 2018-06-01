В Минфине заявили, что Кабмин не допускает отказа от сотрудничества с МВФ

По словам первого замминистра финансов, Украина пока не может выйти из программы с Фондом.

Правительство Украины не допускает сценария отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом и сделает все возможное для его продолжения.

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Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики, отвечая на вопрос об альтернативном плане правительства при отсутствии новых траншей от МВФ.

«Мы для себя не допускаем варианта, что мы не будем в программе с Международным валютным фондом», - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина еще не находится на том этапе, когда можно выйти из программы с Фондом, и такой шаг будет безответственным.

Маркарова подчеркнула, что правительство будет делать все возможное для продолжения сотрудничества с МВФ и убеждать в этом парламент.

При это она отметила, что нахождение в программе с МВФ – это не финансовая помощь бюджету, а прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и партнеров Украины.

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Как сообщал УНИАН, МВФ оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах в 4,5 млрд долл., что превышает поддержку международных партнеров.

По данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 млрд долл.

Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 трлн в гривневом эквиваленте.

Украина рассчитывает в 2018 году получить транш МВФ в размере 1,9 млрд долл., после чего привлечь средства на внешнем финансовом рынке, а также получить макрофинансовую помощь ЕС в размере 1 млрд евро. В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, наряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.