После выходных валюта подешевеет: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 4 июня: 100 USD – 2611.3944 грн; 100 EUR – 3047.2361 грн; 10 RUR – 4.1980 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2611.3944 (1 июня – 2612.2310)

100 EUR – 3047.2361 (1 июня – 3056.0490)

10 RUR – 4.1980 (1 июня – 4.2120)

В пятницу, 1 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,14 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,45/30,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4205 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1139 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 368,48 млн долл.