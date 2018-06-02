В работе платежной системы Visa произошел сбой
09:46, 02 июня 2018Финансы
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В компании объяснили, что проблема связана со сбоем в работе оборудования.
Иллюстрация / REUTERS
В платежной системе Visa произошел сбой, который повлиял на клиентов в Европе.
Как сообщили в компании, проблема связана со сбоем в работе оборудования, которое отвечает за работу сервиса в Европе.
"Наша цель - обеспечить надежную работу всех карточек Visa 24 часа в сутки, 365 дней в год. На сегодняшний день мы не смогли достичь такой цели, и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами и, особенно, владельцами карт Visa", - говорится в сообщении.
Сейчас проблема решена и владельцы карточек могут их использовать. В компании не считают, что причиной сбоя была кибератака или другие преступные действия.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в работе Skype во всем мире произошли сбои.
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