В работе платежной системы Visa произошел сбой

В компании объяснили, что проблема связана со сбоем в работе оборудования.

В платежной системе Visa произошел сбой, который повлиял на клиентов в Европе.

Как сообщили в компании, проблема связана со сбоем в работе оборудования, которое отвечает за работу сервиса в Европе.

"Наша цель - обеспечить надежную работу всех карточек Visa 24 часа в сутки, 365 дней в год. На сегодняшний день мы не смогли достичь такой цели, и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами и, особенно, владельцами карт Visa", - говорится в сообщении.

Сейчас проблема решена и владельцы карточек могут их использовать. В компании не считают, что причиной сбоя была кибератака или другие преступные действия.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в работе Skype во всем мире произошли сбои.