Курс евро в России превысил психологическую отметку в 58 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10.10 мск среды вырос на 15 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 46,41 руб.

Курс евро к рублю увеличился на 35 коп., до 57,87 руб.

Ранее, по состоянию на 10.07, сообщалось, что курс европейской валюты достиг отметки 58,05 руб., впервые с 20 ноября превысив психологически важную отметку 58 руб. за евро, сообщает ТАСС.

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Стоимость бивалютной корзины, состоящей из $0,55 и €0,45, увеличилась на 22 коп., до 51,54 руб.